В России разработали уникальную технологию полной переработки жёстких дисков

В России разработали технологию полной переработки накопителей на жёстких магнитных дисках (HDD). Эта уникальная разработка, принадлежащая компании АО «Спецмагнит» (входит в «Росэлектронику»), создана холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Решение основано на технологии переработки магнитов при помощи водорода. После чего, из полученных гидридов синтезируются новые магниты. Ещё одним продуктом переработки станут слитки алюминия и железа.

Ожидается, что новая российская технология позволит нашей стране существенно снизить зависимость от импорта. Напомним, сейчас почти все используемые в производственном секторе РФ постоянные магниты закупаются в КНР.

Разработанная «Ростехом» технология позволяет переработать все компоненты дисков, в том числе магниты, алюминий, плату и железо.

«Переработка уже стартовала в лабораторных условиях и даже есть первые продажи. Полноценный запуск всей цепочки новейшей технологии позволит перерабатывать до 80 тонн магнитов ежегодно. Данное ноу-хау можно будет также использоваться в других сферах. В частности, для возвращения во вторичный оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования», – пояснили в государственной корпорации «Ростех».