Вход/Регистрация Подписка

Антитела сохраняются через четыре месяца после выздоровления от коронавируса

Москва, 02.09.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Антитела сохраняются через четыре месяца после выздоровления от коронавируса

dpa/picture-alliance

Уровень антител, которые борются с коронавирусом, вырастает и затем сохраняется на высоком уровне у более чем 90% переболевших новой коронавирусной инфекцией исландцев в течение четырех месяцев, утверждается в исследовании исландской генетической компании deCode Genetics, сообщает Рейтер. В предыдущих исследованиях уровень антител резко снижался через несколько месяцев после выздоровления. Это вызывало сомнения в продолжительности действия иммунитета, который возникает в организме больного после выздоровления.

По мнению директора deCode Genetics Кари Стефанссон, новое исследование может иметь значение для определения риска повторного заражения коронавирусом и продолжительности действия вакцины, которую сейчас срочно разрабатывают во многих странах планеты.

Для того, чтобы получить представление, сколько исландцев заразились новой коронавирусной инфекций, и лучше понимать иммунный статус после выздоровления, ученые замерили уровень антител у более чем 30 тыс. жителей Исландии. После анализа полученных данных они пришли к выводу, что новой коронавирусной инфекцией заразился примерно 1% населения острова. У 56% заболевших коронавирус был обнаружен лабораторным тестом PCR. У 14% заболевших исландцев инфекция формально обнаружена не была. Они имели контакты с носителями вируса и поэтому прошли карантин. Что касается оставшихся 30%, то у них болезнь диагностировали уже после выздоровления, когда делали анализ на наличие антител.

У 91% от 1215 жителей острова, у которых инфекция была подтверждена тестом PCR, уровень антител увеличивался в течение первых двух месяцев после постановки диагноза, после чего он выравнивался.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. Поскольку исследование проводилось на гомогенном населении одной страны, то в странах, где население гетерогенное, выводы исландских медиков могут не действовать. И все же, говорит Стефанссон, исследование показывает, что аккуратные тесты на антитела могут помочь определить распространенность инфекции.

И еще один важный вывод. Во вступлении к статье в журнале с результатами исследования его авторы пишут, что пока неясно, защитят ли антитела выздоровевших от повторного заражения.

Авторы также подчеркивают, что тесты на антитела могут быть относительно дешевой альтернативой тестированию на коронавирус.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама