Антитела сохраняются через четыре месяца после выздоровления от коронавируса

Уровень антител, которые борются с коронавирусом, вырастает и затем сохраняется на высоком уровне у более чем 90% переболевших новой коронавирусной инфекцией исландцев в течение четырех месяцев, утверждается в исследовании исландской генетической компании deCode Genetics, сообщает Рейтер. В предыдущих исследованиях уровень антител резко снижался через несколько месяцев после выздоровления. Это вызывало сомнения в продолжительности действия иммунитета, который возникает в организме больного после выздоровления.

По мнению директора deCode Genetics Кари Стефанссон, новое исследование может иметь значение для определения риска повторного заражения коронавирусом и продолжительности действия вакцины, которую сейчас срочно разрабатывают во многих странах планеты.

Для того, чтобы получить представление, сколько исландцев заразились новой коронавирусной инфекций, и лучше понимать иммунный статус после выздоровления, ученые замерили уровень антител у более чем 30 тыс. жителей Исландии. После анализа полученных данных они пришли к выводу, что новой коронавирусной инфекцией заразился примерно 1% населения острова. У 56% заболевших коронавирус был обнаружен лабораторным тестом PCR. У 14% заболевших исландцев инфекция формально обнаружена не была. Они имели контакты с носителями вируса и поэтому прошли карантин. Что касается оставшихся 30%, то у них болезнь диагностировали уже после выздоровления, когда делали анализ на наличие антител.

У 91% от 1215 жителей острова, у которых инфекция была подтверждена тестом PCR, уровень антител увеличивался в течение первых двух месяцев после постановки диагноза, после чего он выравнивался.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. Поскольку исследование проводилось на гомогенном населении одной страны, то в странах, где население гетерогенное, выводы исландских медиков могут не действовать. И все же, говорит Стефанссон, исследование показывает, что аккуратные тесты на антитела могут помочь определить распространенность инфекции.

И еще один важный вывод. Во вступлении к статье в журнале с результатами исследования его авторы пишут, что пока неясно, защитят ли антитела выздоровевших от повторного заражения.

Авторы также подчеркивают, что тесты на антитела могут быть относительно дешевой альтернативой тестированию на коронавирус.