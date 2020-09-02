«Детский мир» станет первой в России такой компанией

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью выйдут из капитала сети «Детский мир». Таким образом, «Детский мир» станет первой на российском рынке компанией со 100% free float — долей акций в свободном обращении.

«Система» уже дважды продавала свои пакеты акций — в ноябре 2019 и июне 2020 года. Теперь она вместе с РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) окончательно выходит из его капитала. Вместе они в рамках ускоренного формирования книги заявок продают почти 25% капитала примерно за 21 млрд рублей — по 112 рублей за акцию. К этому же уровню, то есть примерно на 1%, опустились в среду котировки «Детского мира» (ранее об этой кампании мы писали в статье https://expert.ru/expert/2020/26/detskij-mir-dal-ryinku-signal/

Это уникальная ситуация для российского фондового рынка, где крупный акционер, как правило, стремится всеми силами сохранить контроль над активом. Даже — в ущерб капитализации, для которой увеличение free float обычно на пользу. Более того, в последние годы прошла целая череда выкупов акций и делистинга — мажоритарии предпочитали полностью контролировать актив, без присутствия миноритарных акционеров.

До сих пор компанией с самым большим free float в примерно 85% оставался «Яндекс». Правда, с той оговоркой, что он имеет акции разных классов, как и ряд американских компаний; это позволяет нескольким крупным акционерам контролировать голоса.

В свободном обращении находится также 100% префов Сбербанка и «Транснефти», но префы не дают возможности голосовать. Таким образом, «Детский мир» станет пионером: первой компанией, управляемой по американской модели, когда акционерный капитал распылен среди большого числа миноритариев, самыми крупными из которых являются фонды с 5-7%.

Эта новость породила смятение среди игроков и аналитиков: никто не понимает, чего теперь ждать от эмитента. С одной стороны, акционеры «Детского мира» могут больше не опасаться размытия своих долей, и тем более принудительного выкупа и делистинга акций, а также любых других недружественных действий мажоритария. С другой стороны — странным выглядит полный выход таких серьезных инвесторов из актива.

Что, если он перестал быть им интересен? Как он будет развиваться дальше — перед кем будет отчитываться менеджмент? И в чьих интересах он будет действовать? Американский опыт уже показал, что наличие большого числа мелких акционеров приводит к тому, что компании начинают повышать свою капитализацию любыми способами — дивидендами и обратным выкупом даже тогда, когда бизнес явно не может себе этого позволить. Подробнее «Эксперт» уже рассказывал об этом « см. «Фонды взяли бизнес за горло» №25 2019). Наконец, что помешает некоему крупному инвестору уже через биржу консолидировать крупный пакет и тем самым продавливать свою политику управления? Ответов на эти вопросы пока нет.

Аналитики «Финама» уже приостановили покрытие акций «Детского мира»: «Раньше присутствие АФК "Система" в капитале ДМ было, своего рода, гарантией направления 100 процентов прибыли на дивиденды, и оценка инвестиционного кейса во многом строилась на дивидендах. Мы не исключаем, что с обновлением совета директоров компания сохранит эту политику, но может получиться и так, что акционеры с большим количеством голосов захотят пойти по другому пути, — говорится в их отчете. — В свете данных событий мы отзываем рекомендацию и приостанавливаем покрытие до появления ясности с дальнейшими планами развития компании».