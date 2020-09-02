Вход/Регистрация Подписка

«Детский мир» станет первой в России такой компанией

Москва, 02.09.2020
Какой именно компанией станет в скором времени ПАО «Детский мир», по-русски кратко сформулировать сложно, а образно можно сказать, что компания становится свободной. У инвесторов, впрочем, эта свобода — от крупных акционеров — вызывает смешанные чувства.
#Русский бизнес
#Рынок акций
#Компании
#АФК «Система»
#Бизнес
#Экономика
  • «Детский мир» станет первой в России такой компанией

В магазине "Детский Мир" на Воздвиженке

Ведомости/ТАСС Автор: Андрей Гордеев

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью выйдут из капитала сети «Детский мир». Таким образом, «Детский мир» станет первой на российском рынке компанией со 100% free float — долей акций в свободном обращении.

«Система» уже дважды продавала свои пакеты акций — в ноябре 2019 и июне 2020 года. Теперь она вместе с РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) окончательно выходит из его капитала. Вместе они в рамках ускоренного формирования книги заявок продают почти 25% капитала примерно за 21 млрд рублей —  по 112 рублей за акцию. К этому же уровню, то есть примерно на 1%, опустились в среду котировки «Детского мира» (ранее об этой кампании мы писали в статье https://expert.ru/expert/2020/26/detskij-mir-dal-ryinku-signal/ 

Это уникальная ситуация для российского фондового рынка, где крупный акционер, как правило, стремится всеми силами сохранить контроль над активом. Даже — в ущерб капитализации, для которой увеличение free float обычно на пользу. Более того, в последние годы прошла целая череда выкупов акций и делистинга — мажоритарии предпочитали полностью  контролировать актив, без присутствия миноритарных акционеров.

До сих пор компанией с самым большим free float в примерно 85% оставался «Яндекс». Правда, с той оговоркой, что он имеет акции разных классов, как и ряд американских компаний; это позволяет нескольким крупным акционерам контролировать голоса.

В свободном обращении находится также 100% префов Сбербанка и «Транснефти», но префы не дают возможности голосовать. Таким образом, «Детский мир» станет пионером: первой компанией, управляемой по американской модели, когда акционерный капитал распылен среди большого числа миноритариев, самыми крупными из которых являются фонды с 5-7%.

Эта новость породила смятение среди игроков и аналитиков: никто не понимает, чего теперь ждать от эмитента. С одной стороны, акционеры «Детского мира» могут больше не опасаться размытия своих долей, и тем более принудительного выкупа и делистинга акций, а также любых других недружественных действий мажоритария. С другой стороны — странным выглядит полный выход таких серьезных инвесторов из актива.

Что, если он перестал быть им интересен? Как он будет развиваться дальше — перед кем будет отчитываться менеджмент? И в чьих интересах он будет действовать? Американский опыт уже показал, что наличие большого числа мелких акционеров приводит к тому, что компании начинают повышать свою капитализацию любыми способами — дивидендами и обратным выкупом даже тогда, когда бизнес явно не может себе этого позволить. Подробнее «Эксперт» уже рассказывал об этом « см. «Фонды взяли бизнес за горло» №25 2019). Наконец, что помешает некоему крупному инвестору уже через биржу консолидировать крупный пакет и тем самым продавливать свою политику управления? Ответов на эти вопросы пока нет.

Аналитики «Финама» уже приостановили покрытие акций «Детского мира»: «Раньше присутствие АФК "Система" в капитале ДМ было, своего рода, гарантией направления 100 процентов прибыли на дивиденды, и оценка инвестиционного кейса во многом строилась на дивидендах. Мы не исключаем, что с обновлением совета директоров компания сохранит эту политику, но может получиться и так, что акционеры с большим количеством голосов захотят пойти по другому пути, — говорится в их отчете. — В свете данных событий мы отзываем рекомендацию и приостанавливаем покрытие до появления ясности с дальнейшими планами развития компании».

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама