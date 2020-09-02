Доллар перешел в наступление

Совсем недолго американский доллар находился на самом низком за два с лишним года уровне. Он быстро опомнился и рванул вверх на фоне восстановления глобальной экономики и неплохих данных по американской экономике. Причем, среди особенно далеко отступивших валют выделяется российский рубль, омечает Reuters. Курс доллара вырос в среду до отметки 74 рубля за доллар.

Оказывает давление на рубль также ожидание снижения продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Рейтер, Минфин может выделить для этих целей валюту на 40 миллиардов рублей против почти 65 миллиардов в августе.

Пока за восемь месяцев 2020 года рубль подешевел по отношению к доллару приблизительно на 16%. Опять же, по состоянию на конец августа, текущий год пока худший для российского рубля после 2015 г. Частично, в провале российской валюты специалисты винят политику и, в первую очередь, события в Белоруссии и ситуацию с Алексеем Навальным.

Тезка российской валюты – белорусский рубль укрепился в среду по отношению к евро. Причем, делает это он уже третью сессию кряду. Белорусские гособлигации, номинированные в долларах, достигли самого высокого после 10 августа уровня. Для Белоруссии положительным фактором стала новость о готовности Москвы вновь рефинансировать ее долг.

Индекс валют развивающихся стран снизился на 0,2%, в то время как доллар укрепился после появления сообщений о росте производства в крупнейшей экономике планеты. Инвесторы также ожидают усиления поддержки американской экономики Вашингтоном и ФРС.

«Мы сейчас вступаем во вторую фазу финансируемой центральным банком правительственной поддержки,- прокомментировал происходящее старший экономист Sony Financial Holdings Хироши Ватанабе.- Это значит, что ставки по американским облигациям будут низкие и что снизятся также и реальные процентные ставки. Доллар продолжит снижение и осенью, а цены на различные виды активов от золота до ценных бумаг вырастут».

Корзина ценных бумаг развивающихся стран подросла на 0,1%. Индекс прибавил около 50% после обвала на биржах в марте. Сейчас он уверенно приближается к январскому уровню.

Индекс Московской Биржи (MOEX) прибавил 0,7%, а индексы турецкой биржи остались в целом без изменений.

Южноафриканский ранд, резко окрепший на торгах во вторник, снизился на 0,4%. Плохую службу валюте ЮАР сыграли несбывшиеся надежды инвесторов на ослабление напряженности в правящей партии Южно-Африканский конгресс (ANC).