В еврозоне впервые за четыре года зафиксирована дефляция

В августе потребительская инфляция в еврозоне, по данным Eurostat, ушла в минус и составила -0,2%, хотя в июле была хоть и в небольшом, но все же в плюсе – 0,4%. Это значит, что в конце лета на большей части еврозоны, а именно, в 12 из 19 стран, входящих в зону единой европейской валюты, началась дефляция, которая вынудит ЕЦБ усилить поддержку слабого экономического восстановления после коронавирусной пандемии. На следующей неделе ЕЦБ будет решать, что делать с упрямой инфляцией, которая упорно отказывается подниматься до заветной цели – 2%.

Экономисты, между тем, объясняют такое поведение инфляции падением цен на нефть, недавним снижением Берлином НДС с 1 июля по 31 декабря и запоздавшими летними продажами во Франции, Италии и Бельгии.

Ритейлеры из упомянутых европейских стран обычно в июне-июле сильно снижают цены на одежду, чтобы расчистить прилавки перед осенним сезоном, но в этом году из-за новой коронавирусной инфекции и повсеместных карантинов продажи начались не в начале лета, как обычно, а в конце – в августе.

В результате годовой рост цен в текстильной промышленности Старого Света упал в августе до рекордно низкого уровня – 0,7%, пишет Financial Times (FT). Базовая инфляция, исключающая цены на энергию, табачные изделия и продукты питания, снизилась до рекордно низких 0,4% с июльских 1,2%.

«Жестокой реальностью» для ЕЦБ назвал показатели по инфляции, которые оказались в августе значительно ниже прогнозируемых цифр, стратег Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

«С учетом недавней волатильности статистических данных,- полагает экономист Berenberg Флориан Хенсе,- ЕЦБ будет выбирать из нескольких краткосрочных сценариев. Если инфляция останется очень низкой, то ЕЦБ может решить в декабре продлить свою антикризисную программу покупки активов».

Дефляция зафиксирована в последнем летнем месяце в Германии, Испании, Португалии, Италии, Греции и еще семи странах еврозоны. Недавняя корректировка евро по отношению к валютам других стран скорее всего окажет дальнейшее давление на инфляцию благодаря снижению стоимости импорта.

На заседании правления ЕЦБ 10 сентября ожидается дальнейшее снижение прогноза по инфляции до 1,3% к 2022 году. Это значительно ниже главной цели - 2%, к которой уже давно стремится главный банк Европы.

«Если базовая инфляция продолжит снижаться,- объясняет экономист Oxford Economics Даниэла Ордонес,- то давление на ЕЦБ по усилению монетарной поддержки экономики станет сильнее».

Между тем, ЕЦБ в июне уже понизил свой среднесрочный прогноз по инфляции, которая, как считается, была главной причиной расширения программы покупки гособлигаций почти вдвое - с 750 млрд евро до 1,35 трлн евро и продления ее до конца 2021 года.

Однако имеются признаки, что европейский Центробанк все же планирует не менять свою монетарную политику.

По крайней мере, исполнительный директор ЕЦБ Изабель Шнабель сказала в интервью агентству Reuters на этой неделе: «Пока базовый сценарий будет оставаться неизменным, нет причины вносить изменения в монетарную политику».