Теперь можно поехать в Грецию и еще во многие страны

Решения и разрешения

В ближайшие дни Греция намерена разрешить гражданам РФ прибытие на отдых, однако ситуация будет находиться под жестким контролем властей. Начиная с 7 сентября въезд в страну будет разрешен не более чем 500 россиянам в неделю, при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Такие договоренности зафиксированы в совместном министерском решении. Оно будет действовать две недели. Предписанный им порядок посещения страны довольно жесткий, рассчитанный, видимо, на тех туристов, кому совсем не терпится оказаться на берегу Эгейского моря.

"Разрешается въезд на территорию Греции максимум 500 гражданам России в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)”, – говорится в постановлении "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей РФ с целью помешать распространению коронавируса COVID-19". У прибывших, как сообщает ТАСС, должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, Справка о прохождении теста должны быть на английском языке, а авиакомпании обязаны проверять ее наличие.

Еще одно важное требование – регистрация в специальной государственной системе с указанием контактных данных. Авиакомпании должны проверить наличие соответствующего документа – PLF перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать его или ее за свой счет. Действующая форма с QR-кодом, считается необходимым для въезда в любом въездном пункте страны.

Пассажиры должны также иметь квитанцию бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых указывается их временное место жительства в стране. Лицо, нарушившее ограничительные меры, заплатит административный штраф в размере 5 тыс. евро.

В настящее время в Греции продолжает действовать ряд внутренних мер по охране здоровья, включая обязательное использование масок в помещениях большинства общественных мест и дистанцирование на пляжах. Эти меры были продлены на две недели 28 августа.

Греция открывает границы для россиян, так как это соответствует эпидемиологической обстановке в нашей стране, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Вообще в сентябре можно отдохнуть за границей почти так же, как и раньше – многие государства постепенно открывают перелеты и дают разрешение на въезд туристам из России. Турция официально объявила об открытии границ еще летом, и хотя пока нет решения российского Минтранса, однако на отдых в этой стране россияне могут попасть через Белоруссию.

Хорватия открылась так же еще летом, но пока там нет возможности посещать пляжи. Открыты Мальдивы, Сербия и частично Болгария (последня впускает только членов семей лиц, имеющих болгарское гражданство).

В ближайшее время могут открыться для посещений Куба, Доминикана, Мексика и ОАЭ, полагает Марк Шерман. Туроператоры ожидают скорого открытия Испании и Италии. Вопрос лишь в том, отмечает эксперт, как быстро и в какой последовательности российское министерство транспорта будет давать разрешение на открытие сообщения с этими государствами. Ведь, кроме решения других государств, нужны такие же решения с российской стороны – от Роспотребнадзора и Министерства транспорта.

Куда – и как

После разрешения властями Греции въезда на территорию страны туристов из России число зарубежных направлений, где можно будет провести отпуск осенью за рубежом может вновь расшириться, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В СМИ появился список новых стран, куда полеты в скором времени могут быть разрешены: Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет и Китай.

Проблема заключается в согласии властей зарубежных стран, считает эксперт. В частности, из-за позиции ЕС в отношении жителей России, где эпидемиологическая обстановка пока не признана безопасной, во Францию в ближайшее время с туристическими целями попасть будет нельзя. Аналогичной позиции придерживается Швейцария.

В то же время, уверен Михаил Коган, недельный лимит 500 туристов, тест ПЦР, выборочные тесты на COVID-19, заполнение документов – то, что озвучили власти Греции в качестве условия для прилета россиян, – выступят серьезным барьером для многих, кто изначально обрадовался появлению возможности отдыха в этой стране. Названные требования будут действовать с 7 по 21 сентября, иными словами, за это время границу сможет пересечь только тысяча россиян. При этом за первую половину августа на греческие острова прибыли 226,6 тысяч туристов из тех стран, для которых не действуют такие ограничения.

В 2018 году эту средиземноморскую страну посетило 850 тысяч граждан России, напоминает эксперт. Это не так много, 2,8% от тридцатимиллионного турпотока в эту страну. Поэтому в Афинах готовы поступиться потерей части доходов и поддержать эпидемиологическую обстановку в стране, которая за последнее время ухудшилась.

Если в марте пандемия COVID-19 обошла Грецию стороной – так, на пике в апреле число выявленных случаев составило 156 в один из дней, то в августе этот показатель возрос почти вдвое. По состоянию на текущий день, общее число инфицированных достигло 10 524, 6449 остаются с этим диагнозом.

Для россиян «такая» Греция не сильно расширит гибкость при определении туристических планов на бархатный сезон, полагает Михаил Коган. Многие уже думают о новогоднем отдыхе и рассчитывают на популярные Таиланд, Египет, Индонезию, Доминикану и ОАЭ. После открытия Турции и ее хаба – Стамбула такая возможность фактически появилась.

Многие россияне уже делятся лайфхаками, как посетить официально не разрешенные страны. Важно только, чтобы не действовал запрет на въезд россиян, введенный властями этих стран, замечает аналитик.