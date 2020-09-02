Компания «ПК Транспортные системы» произвела 500-й трамвай

О выпуске пятисотого по счету трамвая объявил 2 сентября российский разработчик и производитель городского электрического транспорта компания «ПК Транспортные системы». Бегать ему предстоит по трамвайным путям Москвы.

С того момента, как компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) в 2014 году начала выпуск собственных трамваев, в России всего было произведено 1023 трамвая. Таким образом, на долю компании пришлась почти половина от всего объема сделанных в стране за этот период трамваев. Причем, если в общей массе этих транспортных средств, выпущенных всеми прочими заводами, только 30% были трехсекционные, то у ПК ТС трехсекционные занимают львиную долю в объеме выпуска – более 83%, или 418 штук.

Все 500 трамваев – полностью низкопольные. На долю ПК ТС приходится 95% всех низкопольных трамваев, произведенных в России.

Юбилейной 500-й машиной стал трехсекционный полностью низкопольный трамвай «Витязь-Москва», произведенный 2 сентября в рамках выполнения заказа для Москвы.

«Это очень знаковое для нас событие – выпуск 500-го трамвая, и приятно, что юбилейной моделью стал именно «Витязь-Москва», которая уже завоевала сердца жителей и гостей столицы, - комментирует президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – 500 вагонов за 6,5 лет – это серьезное достижение. Мы смогли наладить эффективное производство и привыкли работать в жестких временных рамках, что позволило за два года и шесть месяцев произвести первые 300 трамваев «Витязь-Москва» для столицы. Это достижение вошло в Книгу рекордов России и Европы. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над совершенствованием нашей продуктовой линейки. Уже скоро мы представим первый в России трамвай, кузов которого сделан из алюминия, а также первый полностью низкопольный трамвай «Корсар», предназначенный для узкоколейных путей шириной один метр».

Трамваи, произведенные компанией «ПК Транспортные системы», сейчас представлены в 10 городах: помимо столичных Москвы и Санкт-Петербурга это Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Пермь, Улан-Удэ, Казань, Ульяновск, Даугавпилс (Латвия).

Первым трамваем собственного производства «ПК Транспортные системы» стала односекционная полностью низкопольная модель 71-911 «City Star». Далее появился трехсекционный трамвай 71-931 «Витязь», который в дальнейшем был модифицирован в 71-931М «Витязь-М». Сегодня продуктовая линейка трамваев «ПК Транспортные системы» насчитывает 8 моделей длиной от 17 до 35 метров.

В августе аналитический департамент WSJ составил список ТОП - 100 достопримечательностей Москвы по состоянию на 2020 год. 31 место в этом рейтинге заняли трамваи «Витязь-Москва».

Первые трамваи «Витязь М» появились в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году. За 4 года трамвай менял и внешний облик, и интерьер.

В последней модификации «Витязя М» появились световые элементы в виде единой конструкции передних фар (блок-фары). Сидения стали шире и комфортнее, а также получили контрастное выделение с помощью светодиодной подсветки. Появилась подсветка и на кнопках «Стоп».

Придверные стойки стали алюминиевыми, на поручнях появились дополнительные USB-розетки, интегрированы медиакомплексы для трансляции маршрутной информации, датчики местоположения ГЛОНАСС/GPS, современные системы видеонаблюдения, а также доступ к Wi-Fi. Модернизированы системы кондиционирования воздуха и звукоизоляции. При этом интерьер трамвая как в первой, так и в модифицированной версии выполнен из алюминиевых сплавов, что делает его эстетичным, долговечным и пожаробезопасным.

Напомним, что в 2016 году «ПК Транспортные системы» заключила договор на поставку 300 трехсекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов 71-931М «Витязь М» в течение последующих трех лет. Осенью 2019 года компания полностью выполнила контракт и получила дополнительный заказ на поставку еще 90 трамваев модели «Витязь М» для Москвы, 74 из которых уже переданы заказчику.