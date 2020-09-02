Обновлена статистика заразившихся коронавирусом на 2 сентября

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в мире новой коронавирусной инфекцией достигло 25 749 642 человек. Умерло от болезни 857 тысяч, выздоровели 17 миллионов.

Первое место по числу больных ковидом продолжают удерживать США, где зарегистрировано 6 073 840 инфицированных, на втором месте Бразилия — 3 950 931, на третьем месте Индия с 3 769 523 заразившихся. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции с 997 072 диагнозов. Согласно данным сайта стопкоронавирус, число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1 млн. Выздоровели 815 тысяч человек, скончались 17 299 пациентов. Также в России было проведено в общей сложности более 37,1 млн тестов на COVID-19, передает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние 24 часа было проведено 275 тыс. исследований. В общей сложности под медицинским в России наблюдением находится 210 716 пациентов.

Напомним, о вспышке неизвестной инфекции в китайском мегаполисе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. Позже выяснилось, что заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.