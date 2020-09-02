Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из Германии

Курс доллара резко вырос после сообщения властей Германии о результатах токсилогического теста с использованием образцов, полученных от Алексея Навального.

Курс доллара достигал отметки 75,25 руб. (плюс 1,47 руб.), ранее курс доллара торговался на уровне 74,39 руб. Курс евро вырос до 88,97 руб. (плюс 1,32 руб.)

В среду на официальной странице правительства ФРГ появилось сообщение, в котором говорится, что по инициативе клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. В результате были получены «недвусмысленные» доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Так же в сообщении говорится, что федеральное правительство Германии осуждает произошедшее и требует от российского правительства объяснений.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа, в состоянии комы, был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Рубль перешел к снижению в среду на фоне негативных геополитических новостей и усиления доллара на международных площадках.

Во вторник стало известно, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В свою очередь курс доллара в среду утром укрепляется к основным мировым валютам после сильной макростатистики по США, рынки также оценивают новости по пакету стимулирования американской экономики и ожидают публикацию "Бежевой книги".

Негативным для рубля фактором может стать новое снижение продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Рейтер, Минфин может выделить для этих целей валюту на 40 миллиардов рублей против почти 65 миллиардов в августе.