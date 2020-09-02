Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Курс доллара в среду вырос на открытии торгов на 32 копейки - до 73,90 руб., курс евро прибавил 2 копейки - 87,70 руб.

Рубль отреагировал на негативные геополитические новости и усиление доллара на международных площадках. Таким образом нацвалюта растеряла прирост вчерашнего дня и утратила наметившийся импульс на укрепление.

Во вторник стало известно, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В свою очередь курс доллара в среду утром укрепляется к основным мировым валютам после сильной макростатистики по США, рынки также оценивают новости по пакету стимулирования американской экономики и ожидают публикацию "Бежевой книги".

Негативным для рубля фактором может стать новое снижение продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Рейтер, Минфин может выделить для этих целей валюту на 40 миллиардов рублей против почти 65 миллиардов в августе.

Рубль при этом поддерживают цены на нефть, которые растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В фокусе внимания локальных рынков сегодняшние аукционы ОФЗ, на которых Минфин предложит ОФЗ-ПК 29014 погашением 25 марта 2026 года на 302,8 миллиарда рублей и ОФЗ-ПД 26228 погашением 10 апреля 2030 года на 33,7 миллиарда рублей.