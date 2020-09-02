Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Москва, 02.09.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в среду вырос на открытии торгов на 32 копейки - до 73,90 руб., курс евро прибавил 2 копейки - 87,70 руб.

Рубль отреагировал на негативные геополитические новости и усиление доллара на международных площадках. Таким образом нацвалюта растеряла прирост вчерашнего дня и утратила наметившийся импульс на укрепление.

Во вторник стало известно, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В свою очередь курс доллара в среду утром укрепляется к основным мировым валютам после сильной макростатистики по США, рынки также оценивают новости по пакету стимулирования американской экономики и ожидают публикацию "Бежевой книги".

Негативным для рубля фактором может стать новое снижение продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Рейтер, Минфин может выделить для этих целей валюту на 40 миллиардов рублей против почти 65 миллиардов в августе.

Рубль при этом поддерживают цены на нефть, которые растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о более сильном, чем ожидалось, снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

В фокусе внимания локальных рынков сегодняшние аукционы ОФЗ, на которых Минфин предложит ОФЗ-ПК 29014 погашением 25 марта 2026 года на 302,8 миллиарда рублей и ОФЗ-ПД 26228 погашением 10 апреля 2030 года на 33,7 миллиарда рублей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама