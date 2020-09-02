Лавров анонсировал встречу Лукашенко и Путина

Российский президент Владимир Путин и его коллега глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в ближайшие 14 дней, заявил глава МИД РФоссии Сергей Лавров.

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», - уточнил Лавров.

Он также сообщил, что встреча состоится по обоюдному желанию сторон, а также рассматривается в свете единого настроя на развитие равноправных и взаимовыгодных отношений, в том числе и в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Сегодня, 2 сентября, в российскую столицу прибыл глава белорусского МИДа Владимир Макей. Визит продлиться один день.