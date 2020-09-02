Лавров обвинил Украину в дестабилизации ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с территории Украины ведется деятельность, которая провоцирует радикальные выступления в Белоруссии. «Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Трезубец» Степана Бандеры, и С14 (ультраправая организация – Эксперт), есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор» (организация запрещена в России – Эксперт). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице», – сказал Сергей Лавров.

По мнению главы российского МИДа, лагеря подготовки экстремистов находятся в Волынской и Днепропетровской областях Украины, а общая численность прошедших в них подготовку боевиков, находящихся на территории Белоруссии, составляет порядка 200 человек.

Напомним, что массовые протесты с Белоруссии продолжаются с момента проведения президентских выборов – 9 августа этого года. На них, согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.