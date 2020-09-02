Ликвидация «перекрестки» в энергетике – от больших к маленьким

Нагрузку несет малый и средний бизнес, включая производителей электроники и инновационного оборудования, хотя его поддержка – важнейшая задача государственной политики. Необходимо выровнять ситуацию и отметить льготную тарификацию. Именно такой подход отражен Минэнерго России в проекте Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года.

Вкратце напомним, откуда вообще взялось перекрестное субсидирование. Этот инструмент был введен в действие в 1990-х годах и стал своеобразным демпфером. Его функция – сделать плавным и постепенным рост тарифов для населения до экономически обоснованного уровня. Однако конечная цель не достигнута, а в конце 2000-х «перекрестку» перенесли в распределительный сетевой комплекс. С этим он продолжает жить по сей день.

Крупная промышленность подключена напрямую к магистральным сетям высокого напряжения, поэтому в субсидировании населения может не участвовать. Вначале был придуман механизм «последней мили» – территориальные сетевые организации арендовали участки ЛЭП, по которым запитаны крупные потребители, чтобы «включить» их в процесс. Затем такие договоры стали постепенно отменять.

Сейчас объем перекрестного субсидирования населения оценивается почти в 240 млрд рублей в год. Сетевые тарифы для потребителей, расположенных в буквальном смысле по соседству, могут различаться в 3-4 раза. Наибольший перекос сложился там, где преобладают крупные промышленные предприятия. Например, в регионах, где сконцентрированы энергоемкие металлургические производства (Красноярский край, Липецкая, Белгородская области и др.).

Для решения вопроса Минэнерго России разработало и внесло в Правительство РФ законопроект, предусматривающий введение дифференцированных тарифов на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям. Предлагается перераспределить на весь крупный бизнес в сумме порядка 38 млрд рублей нагрузки, что вряд ли может стать смертельным ударом. Для сравнения, только за 2019 год только одна крупная промышленная группа – НЛМК выплатила 104 млрд рублей дивидендов.

Не спорим, частные акционеры компаний, которые избавлены от «перекрестки», могут реинвестировать средства в развитие бизнеса или другие важные и даже социально-значимые проекты. Однако аналогичным образом могут действовать также другие предприятия. Поэтому дисбаланс расходов на передачу электроэнергии по отношению к остальным потребителям, в том числе МСП, выглядит несправедливо.

Отмена льготной тарификации обсуждается давно. При этом рассматривается вариант постепенного перехода к равномерному распределению нагрузки между всеми потребителями, что позволит адаптироваться к новым условиям. Крупные предприятия оказывают сильнейшее сопротивление прохождению законопроекта, но пора дать дорогу малому и среднему бизнесу.