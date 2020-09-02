Меркель сделала заявление по Навальному

Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок", заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. "Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", - сказала она.

В среду на официальной странице правительства ФРГ появилось сообщение, в котором говорится, что по инициативе клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. В результате были получены «недвусмысленные» доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Так же в сообщении говорится, что федеральное правительство Германии осуждает произошедшее и требует от российского правительства объяснений.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа, в состоянии комы, был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.