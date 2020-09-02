Пекин не планирует двойное увеличение своего ядерного потенциала

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин опровергла утверждение Пентагона о том, что Пекин планирует увеличить вдвое количество ядерных боеголовок. О воинственных планах НОАК говорится в подготовленном Минобороны США для Конгресса докладе о деятельности КНР в сфере обороны.

В числе прочего в докладе, обнародованном во вторник, подчеркивается, что арсенал ядерных боеголовок, размер которого сейчас совсем немного превышает 200, в течение следующего десятилетия должен увеличиться как минимум в два раза.

Пекин поставил перед собой цель – получить полную ядерную триаду. Китайцы, утверждают в Пентагоне, намерены модернизировать уже имеющиеся у них сухопутную и морскую составляющие ядерной триады, а также развивать воздушную составляющую, состоящую из стратегических бомбардировщиков, которые могут нести на борту крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками и ядерные бомбы.