Петербургский предприниматель Евгений Пригожин поделился с журналистами своим отношением к истории Максима Шугалея, который незаконно удерживается в ливийской тюрьме более года. Ответ на журналистский запрос опубликовала компания «Конкорд».

Бизнесмен назвал Максима Шугалея настоящим патриотом России, которого обязательно освободят, и который многое сделает на благо своей страны.

«Патриоты, такие как Шугалей, в отличие от прозападных болтунов-либералов, умеют переносить тяготы и справляться с трудностями. Для многих он уже стал символом стойкости, мужества и борьбы против терроризма», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

На данный момент МИД России и ФНЗЦ вместе с группой активистов усердно работают над возвращением россиян домой.

Напомним, более года назад Максима Шугалея и его напарника Самера Суэйфана взяли в плен без предъявления обвинений. Оба до сих пор находятся за решеткой под надзором террористов бандформирования RADA, связанные с боевиками «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ).