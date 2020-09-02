В России выявлено 4 952 новых случаев коронавируса

В России за истекшие сутки выявлено 4 952 новых случаев коронавируса в 84 регионах России, передает оперштаб. Таким образом, суточный прирост в стране опять начал расти – накануне было выявлено 4,7 тыс., с 27 августа по 31 августа данный показатель также демонстрировал тенденцию к росту.

В общей сложности в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 17 414 человек, выздоровели 821 169 пациентов из них 5 464 выписаны за последние сутки.

Первое место по числу больных ковидом продолжают удерживать США, где зарегистрировано 6 073 840 инфицированных, на втором месте Бразилия — 3 950 931, на третьем месте Индия с 3 769 523 заразившихся. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции.

Нулевой прирост зафиксирован в Чукотском АО, 0,2% - в Московской и Смоленской областях, а также Москве и Севастополе.

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число больных коронавирусной инфекцией выявлено в Москве - 625 новых случаев, число летальных исходов составляет 12, выписано 1 359 человек.

На втором месте Санкт-Петербург – 189 новых диагнозов, далее следует Московская область (+158), Нижегородская область (+147). Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (+145). В десятке Ставропольский край (+127), Свердловская область (+115), Саратовская область (+112) и Красноярский край (+110).