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Рубль отвечает на атаку доллара в стиле «танцующего феникса»

Москва, 02.09.2020
Российский рубль наконец-то получил долгожданную поддержку. Доллар и единая европейская валюта на Московской бирже обновили минимум за последние десять дней. Однако хорошо прогнозируемой ситуацию на российском валютном рынке назвать нельзя.
#Укрепление рубля
#Валютные игры
#Экономика
  • Рубль отвечает на атаку доллара в стиле «танцующего феникса»

Коллаж: Тамара Ларина

Валютный рынок РФ крайне волатилен и подвержен множеству различных факторов. Так, одновременно с наблюдаемым снижением к рублю, на глобальном рынке доллар, по оценкам, преодолел минимум.

Поэтому однозначные прогнозы делать достаточно трудно, однако стоит привести основные факторы “за” и “против”. Их анализ может помочь при принятии решения, стоит ли начинать продавать что-то из иностранных валют. 

 

Факторы в пользу рубля

 

Российская валюта традиционно в августе оказалась под давлением, и это ни у кого не вызывает удивления, но сейчас, вполне возможно, крупные спекулянты начали игру на укрепление. 

На это указывает сразу несколько факторов. Уже можно констатировать, что на долговой рынок возвращаются покупатели. Индекс облигаций федерального займа RGBI в последние дни отыграл часть потерь. Минфин возобновил аукционы по продаже ОФЗ, а неделей ранее даже смог продать рекордный объем бумаг с плавающим купоном. 

Кроме того, создаются условия для игры в керри-трейд – излюбленной стратегии спекулянтов для валют развивающихся рынков. 

На этой неделе доллар уже опускался до 73,5 рублей, а евро – до 87,5, в то время как в конце августа, напомним, эти валюты стоили дороже 75 и 89 рублей соответственно. И не менее, за последние пару месяцев рубль очень сильно подешевел, при этом стоимость многих российских активов также снизилась, что дает отличную возможность заработать и на укреплении валюты, и на росте цены. 

Именно это, к слову, можно было наблюдать в период с марта по июнь, когда акции российских компаний росли в цене едва ли не быстрее, чем в Штатах, а ОФЗ и вовсе отыграли все потери быстрее других активов. 

Керри-трейд становится актуальным в первую очередь благодаря изменениям в политике ФРС, о которых на прошлой неделе рассказал Джером Пауэлл. Американский регулятор отказывается от ориентира по инфляции, а значит, ставки могут оставаться нулевыми еще несколько лет. В таких условиях риски данной стратегии сводятся к минимуму. 

Геополитический фактор, связанный с Белоруссией, постепенно отошел на второй план. Рынок уже отыграл его и на данном этапе предпочел исключить из повестки дня. 

Согласно опросу агентства Bloomberg, большинство экспертов сходятся во мнении, что рубль сейчас сильно недооценен. Нельзя не отметить также, что исторически сентябрь – позитивный месяц для рубля, он почти всегда укрепляется, причем очень уверенно. 

Действительно, относительно других активов рубль сейчас сильно отстает, и потенциал для укрепления довольно внушительный. 

 

Факторы против рубля

 

Почти все глобальные рынки так или иначе ориентируются на биржевые индикаторы Америки, где индексы сейчас находятся на исторических максимумах. Очевидно, акции крупнейших технологических компаний США образовали пузырь, который рано или поздно придется сдувать, а вслед за продажей акций в Штатах последуют и остальные рынки, в том числе и российский, а значит и рубль.

Коррекция на рынках США - неминуемый процесс, тем более, что так называемая монетарная база уже ниже, чем стоимость активов, то есть бумаги по сути не обеспечены деньгами. Вопрос времени.

Еще одним негативным фактором для рубля могут стать цены на нефть. Котировки растут уже очень давно, и внушительная коррекция вполне может иметь место. К тому же, как показывают последние данные, сланцевый сектор США постепенно возобновляет свою активность, и спекулянты могут использовать это как повод для игры на понижение, пусть и локальной. 

Тот же фактор геополитики не стоит исключать полностью. Возможно, это всего лишь затишье перед бурей. К тому же, сейчас мало кто может предсказать, как будут развиваться события в Белоруссии, и какие шаги будут предпринимать заинтересованные стороны. 

Ну и, конечно, не стоит забывать о фундаментальных факторах. Российская экономика находится не в лучших своих кондициях, и не совсем понятно, какие сейчас есть точки роста. 

Так или иначе, зависимость от нефтегазовых доходов все еще слишком велика, а стоимость углеводородов по сравнению с прошлым годом сильно снизилась, снизились и объемы поставок. В долгосрочной перспективе фундаментально слабая валюта имеет тенденцию к ослаблению, что мы и видим в последние годы. В промежутках между ослаблениями повадку рубля можно, наверное, охарактеризивать как "танцующий феникс", есть такая школа в воинском искусстве ушу.



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