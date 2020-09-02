Названы самые популярные смартфоны у россиян в 2020 году

В преддверии международной выставки электроники IFA 2020 служба Яндекс.Маркет предоставила данные по самым популярным смартфонам соообщает 3dnews.ru. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 27 августа,



Согласно данным Яндекс.Маркет, россияне готовы потратить на покупку смартфона около 20 тысяч рублей. Самый сильный спрос выпал на неделю, окончившуюся 2 июня, когда количество переходов на предложения магазинов выросло на 22 %. Для пользователей важны такие показатели, как объём памяти в 64 Гбайт и ёмкость аккумулятора в 3500–4500 мА⋅ч. Также три четверти покупателей отдают предпочтение смартфонам с модулем NFC, необходимым для бесконтактной оплаты.



Наиболее популярным производителем смартфонов снова стала Xiaomi — на изделия марки пришлось 28 % пользовательских переходов. На втором и третьем местах расположились Samsung (21 %) и Apple (18 %). Самым популярным смартфоном среди пользователей Яндекс.Маркета оказалась новинка этого года — Samsung Galaxy A51 со средней стоимостью около 18 тысяч рублей. Второе и третье места в рейтинге пришлись на модели от Xiaomi: Redmi Note 8T и Note 8 Pro. Четвёртое и пятое заняли устройства от Apple: iPhone 11 с памятью 64 Гбайт и 128 Гбайт.