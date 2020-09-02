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Сюжет дня: «отравляющие» новости замедлили рост на рынке акций

Москва, 02.09.2020

Российский рынок акций закончил торги в среду падением. На рынок давили дешевеющая нефть, золото, рубль и заявления немецких экспертов о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы «Новичок». В Совете Федерации РФ заявление назвали фальсификацией.

 Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали бумаги «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -2,73%), «Сбербанка» (обыкновенные -2,43%, «префы» -1,48%), «Лукойла» (-1,86%), ВТБ (-1,82%). Негативное влияние на котировки ВТБ оказывала также плохая отчетность банка: с января по июль чистая прибыль упала на 55,8% до 43 млрд рублей. Сильнее всего прибыль упала в июле - на 94,6% до 1,1 млрд рублей, отметили в банке.
 
Дешевеющее золото – до 1942,3 долларов за унцию (-1,85%) отрицательно сказалось на акциях крупнейших золотодобытчиков: «Полюс» (-2,32%), «Полиметалл» (-3,87%), Petropavlovsk (-3,76%), «Селигдар» (-2,30%).
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,62% до 2956,5 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,11% до 1234,82 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:55 мск составила 44,53 долларов за баррель (-2,30%). Российская валюта слабела – 75,36 рублей за доллар.
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