Темой новой дискуссии Иннопром онлайн станет автоматизация пищевой промышленности

2 сентября состоится онлайн сессия, в рамках которой обсудят технологии для стимулирования взрывного роста отрасли. Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте универсальной платформы ИННОПРОМ.

Cпикеры:

- Мария Елкина, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России

- Светлана Проданова, начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России

- Артём Белов, генеральный директор «Национального союза производителей молока»

- Роман Саломатин, заместитель директора по направлению «Пищевое машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш»

- Владилен Фуфаров, генеральный директор АО «СМАК»

- Михаил Кузьмин, председатель совета директоров Ready Robot

- Андрей Данилов, руководитель отдела развития бизнеса Промышленной Робототехники FANUC

дискуcсии выступит Михаил Волков, партнер и управляющий директор BCG.

Спикеры обсудят готовность отрасли к технологическому обновлению, предпосылки и цели модернизации, международный и российский опыт: что необходимо крупным и средним предприятиям, какие решение помогут увеличить эффективность производства.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.