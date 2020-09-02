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В Китае сравнили ядерные возможности России и США

Москва, 02.09.2020

По мнению китайских экспертов, Россия, благодаря модернизации ядерного вооружения, значительно опережает США в области ядерного вооружения наземного базирования. Как считает один из авторов портала «Sohu», ракеты России «заставят Америку встать на колени и признать свое поражение».

Автор материала напомнил и о намерениях РФ в самое ближайшее время начать поэтапное оснащение всех ракетных соединений на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», о чем в августе рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев. Он считает, что это станет самой жесткой мерой РФ в ответ на «недавние провокационные действия США»

Россия и США обладают на сегодня самым большим арсеналом ядерного оружия в мире, но Москва явно выигрывает у Вашингтона спор по  «количеству ядерных боеголовок, так и по степени развитости ядерных ракет», пишет издание.

По данным текущего года, в России на вооружении находится  6275 ядерных боеголовок, включая «законсервированные», тогда как США обладают 5800 ядерными боеголовками.

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