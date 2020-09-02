В прокуратуре Германии не ответили о планах по расследованию дела Навального

Прокуратура Германии не ответила на вопрос, планируется ли проведение расследования по делу оппозиционера Алексея Навального, пишет газета «Коммерсантъ». В ведомстве пояснили, что не считают возможное отравление Алексея Навального «особым случаем», в этой связи начало разбирательства не анонсируется, следует из ответа представителей германской прокуратуры российскому агентству РИА «Новости». Ранее российские следователи направили своим немецким коллегам запрос о лечении политика и результатах анализов.

В ответе прокуратуры Германии РИА «Новости» в частности говорится, что их сотрудники регулярно информируют «общественность о своих процедурах расследования в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах». Также в федеральной прокуратуре отметили, что не могут предоставить журналистам отдельной информации по проверкам в связи с возможным отравлением Алексея Навального.