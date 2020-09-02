В России создана основа для препаратов против вирусов и грибков

По сообщению пресс-службы Южно-Уральского государственного университета, ученые-химики из России сумели создать химические соединений, способные лечь в основу новых эффективных препаратов против распространенных болезней, вызываемых бактериями и грибками.

В сообщении уточняется, что исследование в этой области продолжается, несмотря на широкий выбор уже имеющихся в наличии антибиотиков и противогрибковых препаратов. Происходит это из-за возникновения устойчивости к уже существующим лекарствам, которая постепенно вырабатывается у микробов. Новые соединения были созданы группой ученых Южно-Уральского университета, Института органической химии РАН и международной командой.

Как отмечается в сообщении, существует определенная уверенность, что данное исследование станет «существенным шагом в оптимизации антивирусных и противогрибковых соединений».

Результаты фундаментальной работы уже опубликовал престижный международный научный журнал Antibiotics.

В основу разработки российских ученых легли ранее не исследованные классы соединений из числа так называемых гетероциклических азолов. Результатом работы стало открытие реакции «замены атома серы на атом селена в серосодержащих гетероциклах и получение ряда новых классов, содержащих в своей молекуле соединенные между собой атомы серы и селена», сообщила профессор ЮУрГУ Олег Ракитин.