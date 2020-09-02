В Турции объявили о втором пике коронавирусной инфекции в стране

По заявлению главы минздрава Турции Фахреттина Коджа, в стране отмечен второй пик коронавируса.

«Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны», - сообщил Коджа журналистам.

В зоне высокого риска города Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, также рост новых случаев отмечен в восточных провинциях страны – Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме, добавил чиновник

Министр сообщил, что за минувшие сутки в стране выявлено 1596 новых случаев коронавируса, что стало самым большим суточным приростом, начиная с 15 июня. В общей сложности в Турции за все время эпидемии зарегистрировано 273 301, за сутки умерли 45 человек, с начала пандемии число безвозвратных потерь достигло 6462.

Самой «горячей точкой» в плане распространения коронавируса в Турции является Анкара, где регистрируется в два раза больше случаев, чем в Стамбуле, сообщил Коджа.

Первое место по числу больных ковидом продолжают удерживать США, где зарегистрировано 6 073 840 инфицированных, на втором месте Бразилия — 3 950 931, на третьем месте Индия с 3 769 523 заразившихся. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции. Согласно данным сайта стопкоронавирус, число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1 млн.