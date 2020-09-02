Власти ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

На официальной странице правительства ФРГ появилось сообщение, в котором говорится, что по инициативе клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. В результате были получены «недвусмысленные» доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

В связи с заявлением Штеффена Зайберта агентство ТАСС приводит слова официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала.

Согласно тексту заявления представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, который цитирует ТАСС, «по инициативе берлинской университетской клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были получены, утверждается в заявлении, «не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества группы "Новичок".»

Сообщается также, что ряд министров в главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель, «обсудили сегодня днем эту тему и согласовали дальнейшие шаги».

Так же в сообщении говорится, что федеральное правительство Германии осуждает произошедшее и требует от российского правительства объяснений.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения (см. также статью: «Черный лебедь» политической системы).

Российские медики, уточняет ТАСС, не выявили в его организме отравляющих веществ. В клинике Шарите они так же не были выявлены. Там только сделали вывод о наличии в организме пациента их последствий. «Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — говорилось в сообщении германской клиники.

В МИД России отметили, сообщает ТАСС, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения блогера Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы.