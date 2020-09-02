Во Франции начался суд над исламскими террористами, расстрелявшими редакцию «Шарли Эбдо»

В Париже начался суд над 14 обвиняемыми нападении на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и на кошерный магазин на востоке Парижа в 2015 году. В результате серии терактов погибло 16 человек и 20 получили ранения.

Главные участники нападения на редакцию «Шарли Эбдо» – братья Саид и Шериф Куаши – были уничтожены полицией еще в 2015 году. Еще часть активных помощников террористов, по мнению французских правоохранителей, успела уехать в Сирию. Таким образом, на скамье подсудимых оказались сообщники террористов, которые знали о подготовке нападения.

После теракта, потрясшего Францию, на улицах Парижа прошла демонстрация протеста против насилия, в которой приняли участие около трех миллионов человек.

Перед началом судебного заседания редакция «Шарли Эбдо» снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали теракт в 2015 году.