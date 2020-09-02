Запад впечатлил российский «убийца танков»

По мнению американского публициста Питера Сучиу, российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Статью журналиста публикует издание National Interest. Ранее комплекс «Гермес» был представлен на форуме «Армия-2020», пишет издание «Взгляд». Автор материала уточняет, что новейшее вооружение оснащено сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить любой танк западного производства практически с гарантией на сто процентов. Боеприпасы «Гермеса» способны развить скорость полета свыше четырех скоростей звука. По мнению Сучиу, комплекс займет особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Также сообщается, что комплекс снабжен боевым модулем с пусковыми установками на шесть ракет, что позволяет ему вести залповую стрельбу сразу по шести целям дальностью до ста километров.

Комплекс может стать эффективным средством против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Модуль «Гермеса» является универсальным, что делает возможным его установку на любое шасси, включая бронеавтомобили. Публицист уверен, что это дает преимущество уже существующим платформам. Помимо этого, «Гермес» снабжен нескольким беспилотными летательными аппаратами разведки и наведения, что позволяет комплексу наносить удары с беспилотника и морских платформ.