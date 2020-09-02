Вход/Регистрация Подписка

Запад впечатлил российский «убийца танков»

Москва, 02.09.2020

По мнению американского публициста Питера Сучиу, российский перспективный противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Статью журналиста публикует издание National Interest. Ранее комплекс «Гермес» был представлен на форуме «Армия-2020», пишет издание «Взгляд». Автор материала уточняет, что новейшее вооружение оснащено сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить любой танк западного производства практически с гарантией на сто процентов. Боеприпасы «Гермеса» способны развить скорость полета свыше четырех скоростей звука. По мнению Сучиу, комплекс займет особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Также сообщается, что комплекс снабжен боевым модулем с пусковыми установками на шесть ракет, что позволяет ему вести залповую стрельбу сразу по шести целям дальностью до ста километров.

Комплекс может стать эффективным средством против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Модуль «Гермеса» является универсальным, что делает возможным его установку на любое шасси, включая бронеавтомобили. Публицист уверен, что это дает преимущество уже существующим платформам. Помимо этого, «Гермес» снабжен нескольким беспилотными летательными аппаратами разведки и наведения, что позволяет комплексу наносить удары с беспилотника и морских платформ.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама