Зеленский публично поругался со своим бывшим советником

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область, журналисты попросили его прокомментировать разгоревшийся скандал в связи с исключением народного депутата Верховного Совета Гео Лероса из пропрезидентской фракции «Слуга народа». «У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно с какой они партии. Я достаточно ответил», – заявил Зеленский.

Гео Лерос выразил несогласие с таким определением и, в свою очередь, обвинил Зеленского в подкупе депутатов парламента. «Господин президент, я никогда не был чиновником, я не клоун из «95 квартала», не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом у олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК (энергетическая компания, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову – Эксперт). Относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории – это материалы дела о государственной измене», – заявил Гео Лерос.

Отношения Владимира Зеленского и его внештатного советника Гео Лероса испортились после того, как Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак, договаривается о продаже государственных должностей. После публикации видеозапесей против Гео Лероса были возбуждены несколько уголовных дел и неизвестные сожгли его личный автомобиль.