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Это странное место Камчатка

Москва, 20.09.2020

«Камчатка — это одна из самых перспективных точек мира. Я недавно перечитывал книгу Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века». И там мне бросилось в глаза такое место: «Камчатка перехватит место Сингапура как перекрестка мировых торговых маршрутов». Он это приводит в разделе об изменении климата и будущих транспортных потоках. Это не я сказал и не Юрий Петрович Трутнев, который отвечает за развитие Дальнего Востока. Это сказал футуролог, который думает о том, как мир будет развиваться дальше. Камчатка сочетает большой потенциал для роста, который связан с новой экономикой, и факторы, которые приобретают особую ценность в будущем мире. Здесь, на Камчатке, уникальная природа. Здесь достаточно благоприятный климат. Да, он своеобразный, но с учетом глобального потепления вполне конкурентоспособный. Мне, например, такой климат гораздо больше нравится, чем в Арабских Эмиратах или Индии. Многие представители стран Юго-Восточной Азии часто говорят, что им здесь прохладно, но комфортно прохладно. Здесь чистейший воздух, чистейшая вода, чистейшая экология», – заявил в интервью журналу Эксперт губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Однако пока что продолжается отток населения с Камчатки. В чем причина? «Дорого и некомфортно — сермяжная правда жизни, везде и всегда стимулирующая отток населения. И Камчатка не исключение. Дорого все, даже неочевидное. Включая материалы, оборудование, одежду, продукты, как рыбу, так и овощи, топливо — все это завозное. С материка везут и оградку для памятника, и простенькую мебель из Москвы, и огурцы с помидорами с китайских плантаций Приморья. Любой товар и услуга умножается по завышенному коэффициенту на стоимость транспортировки с материка. Проблема самообеспечения встает перед полуостровом в полный рост... В упадке и социальная сфера. Молодым не хватает развлечений. Семейным — детских садов и площадок. Пожилым — медицины», – делится своими впечатлениями Петр Скоробогатый в свежем номере журнала «Эксперт».  

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