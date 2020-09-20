Генеральный прокурор США Уильям Барр выступил с критикой в адрес бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера из-за «криминализации» политики, поддержав российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Материал под названием «Уильям Барр вчера защищал Евгения Пригожина» был опубликован в правовом блоге Empty Wheel. Как отметили в издании, генеральный прокурор США во время выступления в юридическом институте Hillsdale раскритиковал правовые преследования «политических» действий. Фактически он не одобрил «криминализацию» политики Робертом Мюллером, пообещав, что подобного больше не повторится, пока он занимает свой пост.

Как отмечает ФАН, Барр не говорил прямо об обвинениях в отношении Евгения Пригожина, но подверг сомнению то, что его предшественники на посту генпрокурора США пытались перевести политические высказывания в криминальную плоскость, а делать этого категорически нельзя.

Криминализация политики будет только усиливаться, пока мы не изменим культуру выдумывания новых правовых теорий, чтобы криминализировать все виды сомнительного поведения, — заявил Уильям Барр в институте.

По мнению Empty Wheel, генпрокурор США имел в виду, прежде всего, судебное дело «О вмешательстве в выборы в США», которое было заведено против Евгения Пригожина. Позже Минюст проиграл его, поскольку не смог предоставить реальных доказательств этого.

Кроме того, в своей речи Барр выдвинул предположение о том, кому было выгодно такое расследование. По его словам, у администрации экс-президента Барака Обамы были люди в офисе Мюллера, которые «писали записки в Верховном суде».

Напомним, обвинения с компании «Конкорд» о якобы вмешательстве в выборы в США в 2016 году были сняты Минюстом 17 марта 2020 года. Евгений Пригожин намерен через суд получить от Соединенных Штатов 50 млрд долларов компенсации за нелегальное преследование.

Безуспешный поиск доказательств будто бы «российского вмешательства» вел бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Ему так и не удалось найти реальные факты, чтобы подтвердить свои подозрения о связях лидера США Дональда Трампа с Россией. Стоимость этого провального «расследования» обошлась американским налогоплательщикам почти в 30 млн долларов. Прокурор позже подал в отставку.