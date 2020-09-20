Коронавирус COVID-19 в России: число заболевших и умерших продолжает расти

Согласно информации оперативного штаба за последние сутки в РФ выявили 6 148 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 20 сентября в 85 регионах страны зафиксировано 1 103 399 заболевших COVID-19. Выздоровели – 909 357 человек (+5 339). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 19 418 человек (+79).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 860 новых инфицированных. В оперативном штабе связывают рост случаев COVID-19 в российской столице с расширением тестирования, увеличением активных пользователей транспорта, посетителей общественных мест, а также на фоне сезона ОРВИ.

Далее следуют Санкт-Петербург (+214), Подмосковье (+188), Ростовская область (+178), и Нижегородская область (+165).

Напомним, 19 сентября в России было зафиксировано 5 905 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.