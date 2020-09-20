Новая концертная программа «Шедевры мирового мюзикла»

Организаторы концерта намерены познакомить зрителя с творчеством Эндрю Ллойда Уэббера, Астора Пьяцоллы, Леонарда Бернстайна, Джорджа Гершвина в исполнении звёзд московских мюзиклов. В программе прозвучат арии из мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы», «Иисус Христос – суперзвезда», «Иосиф и его удивительный плащ снов», «Эвита», «Вестсайдская история», «Порги и Бесс», «Мария из Буэнос-Айреса».
В концерте примут участие:
Оксана Костецкая – «королева российского мюзикла», российская актриса театра и кино, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», солистка мюзиклов «Норд-Ост» (Арт-Проект), «CATS», «Красавица и чудовище» (Stage Entertainment), «Монте-Кристо», «Граф Орлов» (Театр оперетты), «Времена не выбираю», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке» (Театр Мюзикла), «Алые паруса» (Русский мюзикл).
Елена Моисеева – звезда мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга, звезда российского мюзикла.
Игорь Балалаев – актер театра и кино, ведущий артист московского мюзикла.
Вера Кононова – обладательница проникновенного лирико-драматического сопрано,
автор проекта.
Евгений Вальц – ведущий артист Московского Театра Мюзикла