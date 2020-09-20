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Новая концертная программа «Шедевры мирового мюзикла»

Москва, 20.09.2020
Фонд популяризации классической музыки «Опера» под руководством Веры Кононовой представляет новую концертную программу «Шедевры мирового мюзикла». Самые популярные артисты российских мюзиклов выступят на одной сцене в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра России под руководством дирижера Заслуженного артиста РФ Андрея Колотушкина.
  • Новая концертная программа «Шедевры мирового мюзикла»

предоставлено пресс-службой

Организаторы концерта намерены познакомить зрителя с творчеством Эндрю Ллойда Уэббера, Астора Пьяцоллы, Леонарда Бернстайна, Джорджа Гершвина в исполнении звёзд московских мюзиклов. В программе прозвучат арии из мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы», «Иисус Христос – суперзвезда», «Иосиф и его удивительный плащ снов», «Эвита», «Вестсайдская история», «Порги и Бесс», «Мария из Буэнос-Айреса».

В концерте примут участие:

Оксана Костецкая – «королева российского мюзикла», российская актриса театра и кино, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», солистка мюзиклов «Норд-Ост» (Арт-Проект), «CATS», «Красавица и чудовище» (Stage Entertainment), «Монте-Кристо», «Граф Орлов» (Театр оперетты), «Времена не выбираю», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке» (Театр Мюзикла), «Алые паруса» (Русский мюзикл).

Елена Моисеева – звезда мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга, звезда российского мюзикла.

Игорь Балалаев – актер театра и кино, ведущий артист московского мюзикла.
Вера Кононова – обладательница проникновенного лирико-драматического сопрано,

автор проекта.
Евгений Вальц – ведущий артист Московского Театра Мюзикла

 

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