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Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

Москва, 20.09.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

Василий Смирнов/ТАСС

Сентябрь 2020 уже запомнился всем непредсказуемой погодой, температурными качелями и климатическими катаклизмами. Однако ожидаемое всеми бабье лето всё-таки придёт на большую часть территории России. И произойдёт это уже на предстоящей неделе.

Например, в Москве после периода резкого похолодания, которое наблюдалось последние несколько дней, в понедельник, 21 сентября температурный фон подрастёт до более комфортных показателей. Так, в светлое время суток градусники зафиксируются на отметках 14-16.

Под влиянием обширного антициклонического фронта со вторника в столичном регионе начнётся бабье лето. Очень комфортные для последней декады первого календарного месяца осени плюс 21-22 продержатся до выходных. При этом синоптики обещают яркое солнце, почти полное безветрие и отсутствие осадков.  В ночные часы также будет относительно тепло плюс 10-12.

Грядущая неделя принесёт солнечную погоду с дневной температурой плюс 22-26 в Липецкую, Воронежскую и Белгородскую области. И как обещают специалисты метеослужб, бабье лето продержится здесь, как минимум до понедельника, 28 сентября.

Порадовали метеорологи и жителей Татарстана. Правда, здесь новая неделя начнётся с дождей и сильного ветра до 14 метров секунду. По прогнозу синоптиков, завтра в Казани будет очень пасмурно, небо затянут облака, а воздух прогреется максимум до плюс 10. Во вторник солнца ещё почти не будет, зато осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 16-17.

Долгожданное бабье лето начнётся в четверг, 24 сентября. Антициклонический фронт рассеет облака и до конца воскресенья станет по-настоящему тепло (плюс 20-21), солнечно и уютно.

По аналогичному сценарию станет развиваться погодная ситуация в Самарской области. В понедельник в регионе всего плюс 11-13, холодный ветер и кратковременные осадки. Во вторник – облачно с прояснениями, но уже плюс 18. В среду же станет тепло, сухо и комфортно. По прогнозу синоптиков, в период с 23 по 27 сентября жителей региона ожидается плюс 20-22, дожди не прогнозируются.

Полезная информация

Переходные сезоны, прежде всего осень, становятся для метеозависимых и пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, причиной серьёзных недугов.Как объясняют специалисты, это происходит из-за того, что у них очень низкий защитный потенциал. Формированию повышенной метеочувствительности также способствуют возраст, неблагоприятная экологическая обстановка, стрессы, социальные и бытовые неурядицы.

Чтобы легче переносить осенние климатические капризы рекомендуется поддерживать физическую активность, строго соблюдать режим труда и отдыха, нормализовать сон, находить время для прогулок на свежем воздухе, контролировать своё здоровье и психологическое состояние, а также выполнять советы лечащих врачей.

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