США вводят санкции против Ирана и всех, кто не присоединится к ним

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон принял решение о восстановлении санкций против Ирана. Речь идет о пакете санкций в отношении Ирана, которые Совет Безопасности ООН предусмотрел на случай нарушения Тегераном условий «ядерной сделки» – отказа от производства ядерного оружия. Однако Иран выполнял условия сделки, а США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из этого соглашения. Другие участники «ядерной сделки» – Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия заявили о сохранении договора в силе.

Кроме того, Помпео пригрозил так же санкциями тем странам, который проигнорируют американские санкции в отношении Ирана. «США ожидают, что все члены ООН в полном объеме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры. Если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий», – заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Иран, в свою очередь, заявил о незаконности санкций, вводимых США в одностороннем порядке. «Решение США о запуске механизма автоматического восстановления санкций не поддерживается Советом Безопасности ООН, поскольку США уже не являются частью исторического соглашения по атомной программе Тегерана от 2015 года и потому не имеют никаких правовых рычагов», - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.