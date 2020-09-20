Трамп благословил сделку по продаже TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет сделку, по приобретению приложения TikTok американскими компаниями Oracle и и Walmart. «Итак, все будут счастливы. Это как выходное пособие. Он по-прежнему будет называться TikTok, но на этом все. Я даю своё благословение на эту сделку, это будет замечательно», – сказал Трамп.

7 августа Дональд Трамп подписал указ «о борьбе с угрозой TikTok», который обязывал американские компании в течение 45 дней прекратить операции с владельцем приложения китайской компанией ByteDance. С 20 сентября 2020 года приложение должно было стать недоступным для скачивания на территории США. Американские власти обвиняли китайцев в незаконном сборе данных американских пользователей.