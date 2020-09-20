В Минске начались массовые задержания протестующих

В столице Белоруссии силовики начали массово задерживать протестующих. В сегодняшнем митинге оппозиции в Минске приняли участие от 50 тыс до 100 тыс человек. Они собрались около стелы «Минск — город-герой» и затем проследовали маршем к Площади независимости.

Силовики перекрыли часть улиц с помощью бронетехники, общественного транспорта и колючей проволоки. Протесты так же проходили в областных центрах Белоруссии. Против протестующих применялся слезоточивый газ и предупредительные выстрелы в воздух.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.