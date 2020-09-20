В Минске стартовала очередная акция оппозиции

В столице Белоруссии оппозиция собирается на митинг, начало которого запланировано на 14.00. Власти пытаются не допустить проведения мероприятия – в центре Минска стянуты силовики и бронетехника, не работают станции метрополитена. Оппозиционный телеграм-канал NEXTA, координирующий действия протестующих, призвал граждан собираться возле стела «Минск — город-герой» и затем проследовать маршем на Площадь независимости.

Вчера, 19 сентября, в Минске прошел «женский марш» оппозиции, в котором приняло участие несколько тысяч человек. По сообщению белорусских властей, силовики задержали 430 участников шествия. Большинство из задержанных были отпущены на свободу в ночь с субботы на воскресенье.

В прошлое воскресенье, 23 сентября, на улицы двухмиллионного Минска вышло около 150 тыс человек. Силовики предпринимали попытки задерживать участников протеста и перекрывать улицы, но из-за массовости акций их усилия оказались тщетными.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.