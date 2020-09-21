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Акции дня: кадровые перестановки подстегнули рост «М.Видео»

Москва, 21.09.2020

Котировки крупнейшего российского продавца бытовой техники и электроники компании «М.Видео» пошли вверх вопреки негативной динамике на рынке акций в целом. За дневную торговую сессию в понедельник бумаги компании подорожали на +2,47% до 590,2 рублей за акцию.

Интерес к акциям компании подогрела новость о смене генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо». Им станет Александр Изосимов, который возглавлял «ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 2003 по 2011 годы. Он приступит к своим обязанностям с 1 октября. Прежний гендиректор компании - Энрике Фернандес - перешел в совет директоров ПАО «М.Видео».

На рынок в целом оказывало давление падение стоимости нефти и драгметаллов. Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -2,99% до 2863,67 пунктов. Индекс РТС просел на -3,86% до 1181,24 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:01 мск составила 41,45 долларов за баррель (-3,94%). Российская валюта слабела – 76,41 рублей за доллар.

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