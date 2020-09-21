Белорусский суд оставил Коленсникову под стражей

Партизанский суд города Минска не удовлетворил жалобу адвоката члена Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и оставил ее под стражей. Колесниковой предъявлены обвинения в «призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».

Мария Колесникова была руководителя избирательного штаба Виктора Бабарико, который пытался баллотировать на должность президента Белоруссии, но оказался в тюрьме. Затем Колесникова стала сопредседателя штаба Светланы Тихановской, которая выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах вместо своего мужа Сергея Тихановского (так же находящегося в тюрьме).

7 сентября Колесникова была похищена неизвестными в Минске. Утром следующего дня Колесникова оказалась на белорусско-украинской границе. По словам оппозиции власти пытались депортировать ее на Украину, но Колесникова отказалась уезжать из страны, разорвала свой паспорт и вернулась на территорию Белоруссии. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко Колесникова и еще два члена Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать на Украину. Бежавшие оппозиционеры, по словам Лукашенко, прошли паспортный и пограничный контроль, а затем пытались прорваться на машине через последний пограничный пост. «Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу», – заявил Лукашенко.

После отъезда из Белоруссии кандидата в президенты Светланы Тихановской и других членов ее избирательного штаба, Колесникова выполняла роль неформального лидера уличных белорусских протестов. Она лично участвовала во всех мирных шествиях в столице, которые проходят каждое воскресенье с момента проведения президентских выборов. Колесникова была сторонником исключительно мирных форм протеста – они лично уговаривала протестующих не приближаться к силовикам.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.