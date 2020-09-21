Детей через новую игру научат не пасовать перед трудностями

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запустил новый проект - психологическую онлайн-игру для подростков «В поисках Башни». Она разработана ведущими психологами детского телефона доверия и рассчитана на 12-17 летних.

Игроки смогут погрузиться в мир, стоящий на грани апокалипсиса, и возьмут на себя роль защитников. Цель – преодолеть полный препятствий путь к таинственной, спрятанной между мирами белой башне, которая хранит тайны доверия и формулу «вакцины» против страшного вируса «Distrust 20».

В основу игры с таким фантастическим сюжетом тем не менее положены реальные ситуации, в которых подросткам необходимо сделать сложный жизненный выбор, она содержит познавательные видеокейсы, в которых участникам предлагается вместе с героями пройти испытания. Причем играть можно хоть в одиночку, хоть целым классом – в сопровождении психологов.

Как утверждают создатели полезного развлечения, в процессе у подростков появится возможность лучше разобраться в собственном характере, они смогут увидеть свои сильные стороны и поверить в себя, научиться выражать свои эмоции и понимать чувства других.

При этом игра создает не только возможности для самопознания, но и учит доверять другому человеку, оказывать поддержку и обращаться за помощью, а также противостоять негативному давлению и говорить «нет» в опасных ситуациях. Именно этих компетенций и качеств часто не хватает подросткам, отмечают в службе Детского телефона доверия, обобщая опыт общения с молодыми людьми, которые в трудную минуту обращаются туда за советом и поддержкой.

К слову, запуск образовательно-развлекательного проекта приурочен к 10-летнему юбилею деятельности единого Общероссийский детского телефона доверия, созданного по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За эти годы номер детского телефона доверия (8-800-2000-122) набрали 10 миллионов раз.

И помимо образовательной задачи новая онлайн игра имеет и информационную – подростки узнают о телефоне доверия и о том, что каждый может обратиться за помощью, просто позвонив с мобильного или стационарного телефона, причем совершенно бесплатно. И никто не спросит у них имя, фамилию и адрес и не передаст содержание доверительного разговора. А для тех, кто не может решиться и на телефонный разговор, на сайте https://telefon-doveria.ru/ есть чат, который удобен и людям с нарушениями слуха и речи. На сайте есть и чрезвычайно модные сегодня «лайфхаки», но здесь это - советы и инструкции, как, с помощью каких психологических приёмов можно справиться с трудной ситуацией и проблемой. И годятся они не только детям, но и взрослым.