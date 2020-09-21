Вход/Регистрация Подписка

Детей через новую игру научат не пасовать перед трудностями

Москва, 21.09.2020

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запустил новый проект - психологическую онлайн-игру для подростков «В поисках Башни». Она разработана ведущими психологами детского телефона доверия и рассчитана на 12-17 летних.

Игроки смогут погрузиться в мир, стоящий на грани апокалипсиса, и возьмут на себя роль защитников. Цель – преодолеть полный препятствий путь к таинственной, спрятанной между мирами белой башне, которая хранит тайны доверия и формулу «вакцины» против страшного вируса «Distrust 20».

В основу игры с таким фантастическим сюжетом тем не менее положены реальные ситуации, в которых подросткам необходимо сделать сложный жизненный выбор, она содержит познавательные видеокейсы, в которых участникам предлагается вместе с героями пройти испытания. Причем играть можно хоть в одиночку, хоть целым классом – в сопровождении психологов.

Как утверждают создатели полезного развлечения, в процессе у подростков появится возможность лучше разобраться в собственном характере, они смогут увидеть свои сильные стороны и поверить в себя, научиться выражать свои эмоции и понимать чувства других.

При этом игра создает не только возможности для самопознания, но и учит доверять другому человеку, оказывать поддержку и обращаться за помощью, а также противостоять негативному давлению и говорить «нет» в опасных ситуациях. Именно этих компетенций и качеств часто не хватает подросткам, отмечают в службе Детского телефона доверия, обобщая опыт общения с молодыми людьми, которые в трудную минуту обращаются туда за советом и поддержкой.

К слову, запуск образовательно-развлекательного проекта приурочен к 10-летнему юбилею деятельности единого Общероссийский детского телефона доверия, созданного по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За эти годы номер детского телефона доверия (8-800-2000-122) набрали 10 миллионов раз.

И помимо образовательной задачи новая онлайн игра имеет и информационную – подростки узнают о телефоне доверия и о том, что каждый может обратиться за помощью, просто позвонив с мобильного или стационарного телефона, причем совершенно бесплатно. И никто не спросит у них имя, фамилию и адрес и не передаст содержание доверительного разговора. А для тех, кто не может решиться и на телефонный разговор, на сайте https://telefon-doveria.ru/ есть чат, который удобен и людям с нарушениями слуха и речи. На сайте есть и чрезвычайно модные сегодня «лайфхаки», но здесь это - советы и инструкции, как, с помощью каких психологических приёмов можно справиться с трудной ситуацией и проблемой. И годятся они не только детям, но и взрослым. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  2. Германия все настойчивее продавливает свою линию в Европе
    Частично эти перемены объясняются пониманием того, что Германия не имеет выбора и должна стать лидером Европы в набирающей обороты борьбе между США и КНР
  3. Что увез Александр Лукашенко из Сочи
    На встрече с белорусским президентом в Сочи президент РФ Владимир Путин напомнил об «устойчивой и глубокой» кооперации с Белоруссией по целому ряду направлений и подтвердил намерение продолжать экономическую интеграцию с ней
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама