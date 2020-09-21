Диетолог перечислил лучшие продукты для поддержания иммунитета осенью

Как рассказал телеканалу «Звезда» доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург, с наступление осени важно пересмотреть свой рацион, дополнив его полезными продуктами, которые укрепляют иммунитет.

В первую очередь речь идет о «разноцветных овощах», таких как морковь, томаты, перцы, тыква.

«Эти овощи содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать иммунитет», - рассказал диетолог. Вторым важным моментом врач назвал наличие в организме витамина С. Например, можно заваривать шиповник, есть побольше яблок и сезонных ягод.

Далее в списке продуктов, отвечающих за иммунитет в осенний период, следуют продукты, препятствующие воспалительным процессам. К ним относятся те, которые являются источником ненасыщенных омега-3 жирных кислот.

К таким продуктам врач отнес три вида рыб, названия которых начинаются на букву «С» - скумбрия, сардина и сельдь. Далее следуют орехи - грецкие, фундук и арахис. Заправлять салаты и винегрет специалист советует льняным маслом. Яблоки и ягоды также помогают против воспалений.