Добровольцев из России вакцинировали китайским препаратом от COVID-19

В рамках третьей фазы клинических исследований, российская группа добровольцев была привита китайской вакциной от коронавируса, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-службе компании «Петровакс».

«В московских центрах была провакцинирована первая группа добровольцев-участников международного клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России», - передает агентство. Уточняется, что препарат выпускает компания CanSino Biologics Inc. КНР совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

В компании сообщили, что все привитые добровольцы в настоящее время чувствуют себя хорошо, нежелательной реакции отмечено не было. Все добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 28 дней с промежуточными осмотрами в лечебных центрах. Специалисты уверены, что у всех провакцинированных появится «гуморальный и клеточный иммунный ответ на COVID-19». После этого все испытуемые пройдут обследование по истечении 28 дней.

Набор заявок на добровольное вакцинирование продолжается, в настоящее время получено более 3000 заявок от потенциальных добровольцах.