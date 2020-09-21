Эксперт оценила шансы Ефремова на смягчение приговора

По мнению адвоката Оксаны Михалкиной, актер Михаил Ефремов сможет рассчитывать на смягчение приговора в виде УДО, если он будет играть, либо ставить спектакли в тюремном театре.

Ранее стало известно, что смягчения приговора до условного намерен добиваться новый адвокат актера Роман Филиппов. Рассчитывать на наказание ниже минимального по статье Ефремова дает право признание актером своей вины, а также искреннее раскаяние в содеянном.

На прошлой неделе столичная Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Михаил Ефремов сообщил в ходе общения о необходимости создания Российского тюремного театра.

Михалкина рассказала агентству РИА «Новости», что в случае, если приговор не изменять, то актер сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его учтут, если Ефремов будет принимать активное участие «в культурной жизни колонии - театр, участие в постановках», а также при наличии положительных характеристик от администрации колонии.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже он отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, который построил линию защиты на попытке доказать суду, что Ефремова не было за рулем в момент аварии. В настоящее время Пашаев лишен адвокатского статуса.