Ученый рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Как рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии университета им. Сеченова Александр Караулов, вакцинация от коронавируса нового типа может быть противопоказана небольшой группе лиц с первичными иммунодефицитами.

При этом по заверению врача, не являются препятствием для вакцинации от COVID-19 аутоиммунные и ревматологические заболевания. Также Караулов советует привиться от гриппа уже сейчас, а через несколько недель прививать коронавирус.

«Российская вакцина предполагает две инъекции с разницей в двадцать один день», -рассказал эксперт. Он добавил, что «пневмококковую вакцину, можно привить уже сегодня».

Ученый напомнил о неутихающих дискуссиях в научных кругах о сроках действия вакцины от COVID-19. Именно российский препарат «СпутникV» способен определить группы риска и обоснованные критерии грядущей вакцинации.

Напомним, в августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «СпутникV», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат выпускается совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Массовая вакцинация россиян будет проводится после того, как увеличится производство препарата. Также эксперты сообщают, что необходимо накопить больше данных от пострегистрационнных исследований.