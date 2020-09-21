Эксперт рассказал, от каких слов в примечании стоит воздержаться при переводе на карту

Как рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин агентству «Прайм», при переводе с карты на карту в графе назначение платежа лучше писать слово «дарение», либо другое слово, которое указывает на безвозмездный перевод. Лучше воздержаться упоминания слов, связанных с терроризмом или наркотиками, дополнил эксперт.

Уточняется, что самым безопасным вариантом будет примечание со словами «к празднику» и «дарение».

«Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются», - добавил Редин.

Банки по закону обязаны контролировать назначение переводов, а также проводить анализ операций. Сотрудники банков отмечают, что это трудоемкая работа и «головная боль» для банковских структур. Процесс очень нагружает серверы, добавил специалист. Проверка может быть организована, если система мониторинга сочтет операцию незаконной или похожей на «незаконное обналичивание, или на транзитную схему, или напоминает финансирование терроризма».

В данном случае сотрудники банка могут связаться либо с лицом, получившим перевод, либо с налоговой службой для выяснения подробностей операции. Если после общения сомнения останутся, счет может быть заблокирован.

Сообщается, что существует ряд кодовых слов, которые используются для общения преступников, террористов и коррупционеров для общения. Специалист уточняет, что в список подозрительных специалистами банков внесены все названия психотропных препаратов и наркотических средств.