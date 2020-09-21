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Эксперты верят в ценные бумаги ММК

Москва, 21.09.2020
По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь.
#Экономика
  • Эксперты верят в ценные бумаги ММК

предоставлено пресс-службой компании ММК

21 сентября 2020 года стало последним днем для покупки акций ПАО «ММК» с дивидендами за первое полугодие. По итогам первого квартала 2020 года, на пике кризиса, вызванного ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, ММК отложил вопрос о выплате промежуточных дивидендов до осени, однако вернулся к практике выплаты дивидендов в размере 100% свободного денежного потока уже по итогам второго квартала, чему способствовало восстановление экономики.

За одну ценную бумагу компании акционеры получат 0,607 рубля. При этом представители компании ожидают роста продаж в третьем квартале в связи с дальнейшим ростом спроса на сталь. «После прохождения во II квартале нижней точки спада отмечаются быстрая адаптация потребителей к изменившимся условиям работы и их усилия по восстановлению прежних темпов работы»,— говорится в заявлении компании. Соответственно, ожидается и рост доходности ценных бумаг ММК для акционеров.

Мнение представителей ММК разделяют аналитики BCS Global Markets: в опубликованном в сентябре обзоре компаний сталелитейного сектора России эксперты дали глобальным депозитарным распискам ММК оценку «покупать». «Спрос на сталь в мире начинает демонстрировать признаки восстановления. Российский рынок должен последовать за ценовым трендом. Таким образом, мы видим потенциал роста внутренних цен на горячекатаный прокат и сталь как минимум на 5–10% с текущих уровней при условии, что экспортные цены останутся стабильными», — полагают эксперты инвестбанка. Несмотря на риски для сталелитейного сектора, связанные с возможной второй волной распространения COVID-19, по мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе тренд на восстановление спроса сохранится, поскольку в первой половине 2021 года ожидается появление вакцины.

Что касается текущего положения акций ММК, эксперт «БКС Экспресс» Павел Гаврилов отмечает, что после падения цены с середины августа сейчас «акции ММК продолжают показывать уверенный рост». По мнению Гаврилова, «среднесрочный взгляд на бумаги положительный» и сигналов к падению акций не наблюдается, соответственно, эксперт ожидает закрепления бумаг ММК на новом ценовом уровне после бурного роста.

Схожую точку зрения высказали аналитики, выступавшие на онлайн-конференции «Российский рынок: осень повышенных рисков». Старший аналитик УК «РЕГИОН Инвестиции» Михаил Поддубский заявил: <В отличие от конкурентов ММК имеет крайне низкую долговую нагрузку, соответственно, сильно меньше шансов превысить соотношение чистый долг/EBITDA показатель 1х, и уменьшить долю свободного денежного потока, направляемую на дивиденды». Как считает эксперт, ценные бумаги ММК сейчас выглядят привлекательно и лучше конкурентов. Его поддержал автор стратегии Twelve Cups на Comon Эдуард Самигуллин: по его мнению, благодаря консервативной финансовой политике и нацеленности на высокие дивиденды, ММК «обеспечит своего акционера надежной доходностью» даже в турбулентный период.

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