Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. Эти россияне фигурируют в секретных документах Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в финансовых организациях США. Материалы публикует Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

В документах в частности говорится, что Юмашев, к примеру, «получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов», принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Средства были переведены в рамках соглашения о неких «услугах», оказанных с 2006 по 2008 год. Также в список подозрительных финансовых операций попали переводы виолончелиста и близкого знакомого Путина — Сергея Ролдугина.