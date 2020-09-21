Финансовый маркетплейс: к банку не ходи

Уже в ближайшей перспективе россияне смогут воспользоваться услугами финансового маркетплейса, созданного Московской биржей, — он получил название «Финуслуги». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные директора по развитию электронных платформ Мосбиржи Игоря Алутина, маркетплейс станет доступен «для широкого круга граждан» в октябре.

Первым продуктом, который предложат пользователям, станут вклады от десяти банков, количество которых к концу года должно будет увеличиться в два раза. С сайта маркетплейса его пользователи будут заходить в личный кабинет и на первом этапе сравнивать условия по различным продуктам банков, которые присоединились к платформе, а также удаленно открывать вклады, переводить на них денежные средства, в том числе со счетов банков, не присоединившихся к маркетплейсу. В дальнейшем на платформе появятся новые услуги, среди которых, к примеру, приобретение полисов ОСАГО.

Проведение всех операций станет доступным для граждан после прохождения идентификации, которая будет осуществляться курьером, чью работу оплатят биржа и банки. По информации СМИ, курьер должен будет сфотографировать клиента и его паспорт. При этом ряд банков уже готовится принять участие в проекте. Так, в банке «Зенит» сообщили, что уже завершают работы по подключению к системе. «Это будет еще один финансовый инструмент как для продвижения продукта, так и для выбора лучших банковских условий», — отметили в «Зените».

Еще в июле стало известно о том, что Московская биржа планирует открытие финансового маркетплейса. Заявлялось, что на этой площадке будет предоставлен доступ к ОФЗ, страховкам, кредитам. На первом этапе выбор ограничится лишь вкладами. Но, уверен руководитель компании E.M.Finance Евгений Марченко, в ближайшие месяцы пользователям все же не стоит ожидать чего-то заоблачного, так как далеко не все банки сумеют перестроиться и подключиться к системе быстро. Не исключено также, что площадка будет «оттачиваться» на первых пользователях и улучшаться уже после открытия. Однако в перспективе маркетплейс рискует стать уникальным инструментом продаж.

Вероятно, предполагает эксперт, наступит момент, когда основной трафик клиентов финансовых услуг перейдет к Мосбирже, и это колоссальный шаг с точки зрения маркетинга и конкуренции. Особенно хорош он тем, что данная история будет выигрышной для обеих сторон сделки. Клиенты скорее перейдут на площадку, где собраны все интересные продукты, чем продолжат рыскать по сайтам отдельных финансовых организаций.

«Финуслуги» постепенно превратятся в проект по максимуму практичный, так как создаются именно на базе авторитетной и при этом нейтральной площадки Мосбиржи, которая равноудалена от всех банков или страховых компаний, уверен шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. По словам эксперта, проект поможет людям предметнее сравнить в деталях условия по инвестиционным продуктам самых разных финансовых учреждений. Консервативно начав с анализа рынка вкладов и страховых полисов ОСАГО, в дальнейшем «Финуслуги» наверняка помогут привести в систему многочисленную и разрозненную сейчас информацию о тех же вариантах накопительных программ страхования жизни и здоровья, по которым часто сейчас сами продавцы продукта предоставляют клиентам весьма неполные, а то и недостоверные сведения по фактическим условиям договоров, часто создавая у людей иллюзии якобы гарантированно более высоких выплат. Маркетплейс при Мосбирже, вполне возможно, как раз и справится с задачей эти важные для граждан детали в условиях структурировать, выделяя главные отличия, плюсы и минусы.

Сейчас заметно, и явно надолго снизились проценты по классическим банковским вкладам, указывает аналитик. И всё более широкий интерес люди проявляют и к различным собственно банковским структурным продуктам, где фактическая доходность привязана к цене золота или нефти, либо к биржевым индексам, но в таких продуктах тоже наряду с выгодами имеются подводные камни — и где, как не на биржевой площадке, аккумулирующей движения котировок для этих рыночных активов, можно провести предельно беспристрастный сравнительный анализ всех "за" и "против", прежде чем клиент действительно примет решение и пойдёт на важные и новые для него инвестиционные шаги.

Вероятнее всего, считает Пётр Пушкарёв, на «Финуслугах» будет создан и какой-то удобный технически «движок» для сравнения доходностей, показанной хотя бы за предыдущие периоды, и чтобы лучше сличить условия для схожих продуктов, которые предлагаются клиенту несколькими финансовыми учреждениями. На базе Мосбиржи регулярно проводятся и различного рода вебинары по инвестициям, объявления о которых размещаются тут же на сайте биржи, что может привлечь, наверное, и внимание клиентов «Финуслуг», поможет на каком-то следующем этапе узнать побольше и о вариантах самостоятельного инвестирования в тот же рынок акций, по которому в России количество частных клиентов за последние 3 года фактически удвоилось.

Проект может быть не сразу востребован большим количеством людей, но думается, что соответствующая рекламная компания, как и «беспроволочный телеграф», вскоре дадут о себе знать, особенно по мере наполнения платформы более богатым контентом. Популярности как раз и поможет бесплатная и совсем не затратная для клиента по времени система идентификации, через курьеров, приезд которых оплатят биржа и банки. Но с сохранением идеологии площадки: быть на стороне инвестора.

Конечно, говорит Пётр Пушкарёв, отсутствие возможности использовать современную биометрию, регистрируясь и заходя в личный кабинет с помощью удалённой идентификации лица, роговицы глаза, отпечатка пальца, может стать на время минусом и тормозом для быстрого развития маркетплейса. Однако все эти «примочки» пока что вызывают у многих наших людей даже больше сомнений, а не способно ли это создать в российских технических условиях больше поводов разгуляться различным мошенникам, переводя лично инвестированные клиентом средства потом на какие-то иные, не принадлежащие клиенту счета, да и первичное подключение самих услуг при более явном личном участии самого клиента, личное внимание к клиенту с выездом курьера, помогут сохранить более обоснованно чувство надёжности.

За привлечение клиента на маркетплейс банки будут платить бирже 0,25% от суммы привлечённого вклада плюс 400 руб. за процедуру идентификации, тогда как обычно для банка привлечение нового вклада по различным каналам обходится в сумму от 0,1% до 0,3%, или, по другим сведениям, в среднем тариф на привлечение вкладчика обычно составляет около 2,5 тыс. руб., так что и для банков в этом плане выгода от работы площадки «Финуслуги» вполне просматривается.