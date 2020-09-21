Алексей Кудрин: «Правительство не должно замораживать такое количество денег»

Взгляд в прошлое

21 сентября комитет Госдумы по бюджету и налогам ознакомился с законом об исполнении бюджета РФ за 2019 год. Он будет вынесен на рассмотрение Госдумы 24 сентября.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Комитета представил заключение контрольного ведомства об исполнении бюджета.

Доходы казны на 1,1% превысили прогнозируемый показатель. В денежном выражении они составили 218,5 млрд рублей.

Углеводороды принесли меньше половины из этой суммы: на долю нефтегазовых доходов, в числе которых вывозные таможенные пошлины на сырую нефть, товары, выработанные из нее, а также природный газ, пришлось 83,2 млрд рублей. Еще 135,3 млрд рублей принесли НДС, а также доходы от использования имущества, находящегося в госсобственности.

В целом же доходы бюджета в 2019 году составили почти 20,189 триллиона рублей. По сравнению с 2018 годом они выросли на 734,4 миллиарда. Расходы за прошлый год составили 18,214 триллиона рублей, что на 1,121 трлн (5,8%) меньше показателя, прописанного в сводной росписи с изменениями. Профицит составил 1,974 трлн, что на треть (493,5 млрд) превысило прогноз.

С точки зрения нынешнего правительства во главе с Михаилом Мишустиным, это анализ действий предыдущего кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым. Правительство поменялось очень существенно, но некоторые министры остались, в том числе, и имеющий непосредственное отношение к бюджету Антон Силуанов.

Он, кстати, отчасти и взял на себя ответственность за то, как расходовал бюджетные средства прежний состав кабинета. Но приведя этому оправдание, сообщил (подробнее об этом ниже), что впредь неисполнения бюджета правительство допускать не будет.

Рекордное неисполнение

Как отмечает СП, в 2019 году был зафиксирован самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет, составивший всего 94,2%. По сравнению с 2018 годом объем неиспользованных бюджетных ассигнований вырос на 44% или 342,7 млрд рублей, достигнув 1,12 трлн.

При этом объем бюджетных ассигнований сводной росписи разошелся с законодательно утвержденным на 846 миллиардов, или на 4,6% больше. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 24% или 682,4 миллиарда рублей.

Лидером по неисполнению бюджетных назначений стал раздел «Национальная экономика» с показателем 252,212 млрд рублей, неисполнение по разделу «Национальная оборона» отстало ненамного – 236 млрд рублей. Третье место в списке СП занимают «Общегосударственные вопросы» с неисполненными расходами на 233,149 млрд рублей.

Если же говорить о ведомствах, то самый низкий уровень исполнения оказался у Минприроды, которое справилось лишь на 59,8%, ФАДН России – 76%, Минкомсвязи РФ – 77,1%, Росавиации – 77,2%, Росархива – 77,4% и ФАС России – 78,6%. Как писал ранее «Эксперт-онлайн», еще в марте этого года Счетная палата указывала на низкий уровень исполнения расходов по ряду госпрограмм. В итоге объем неисполненных назначений по госпрограммам составил 693,6 млрд рублей, или 5,8 % показателя сводной бюджетной росписи с изменениями.

В числе основных причин неисполнения расходов СП указывает нераспределение средств резервных фондов, а также иным образом зарезервированных средств в связи с отсутствием решений Правительства РФ об их использовании. Речь идет о 234,348 млрд рублей, в их числе – нераспределенные средства резервного фонда Правительства РФ, составившие 169,415 млрд рублей. Кроме того, аудиторы указывают на нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (123,341 млрд рублей); перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда (48,903 млрд рублей); уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации (46 970,2 млн рублей).

Замедление роста

Как отметил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, такое серьезное отставание по исполнению расходов бюджета в 2019 году замедлило рост ВВП. Как указывается в заключении контрольного ведомства, если в 2018 году российская экономика выросла на 2,5%, то в 2019 году – только на 1,3%.

«Правительство не должно замораживать такое количество денег, если запланировали, надо исполнить», - заявил Кудрин в ходе заседания Комитета ГД по бюджету и налогам, отметив, что часть неизрасходованных средств в этом году пошла на антикризисные меры.

Однако глава российского Минфина Антон Силуанов парировал, что ведомство каждый год старается сделать лучше параметры бюджета. «Справедливо отмечено неисполнение бюджета в прошлом году, но связано это с тем, что мы финансируем теперь только под потребности, просто так деньги не даем», - добавил министр.

При этом он отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу не допускать впредь того, чтобы расходные статьи оставались неисполненными. По словам Силуанова, министры будут нести за это персональную ответственность.